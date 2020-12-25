Лукашенко посещает детскую инфекционную больницу в Минске

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации.

Городская детская инфекционная клиническая больница является самой крупной детской больницей в Минске и единственным детским инфекционным стационаром в стране, рассчитанным на 604 койки. В клинике функционируют 13 инфекционных отделений и два отделения анестезиологии и реанимации на 12 коек каждое.

Все дети в Минске с клиническими признаками инфекции COVID-19 и пневмониями проходят стационарное лечение в детской инфекционной больнице.

Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тыс. пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и нервной систем. На базе учреждения создан Республиканский центр детской инфекционной патологии. Больница оснащена современным медицинским оборудованием для проведения качественной диагностики.

В клинике работают более 900 сотрудников, в том числе 165 врачей и 426 средних медицинских работников. Примечательно, что 168 сотрудников работают в больнице более 20 лет.-0-

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