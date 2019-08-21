Лукашенко посещает Ивьевский район Гродненской области

21 августа, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ивьевский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о ходе уборочной кампании и полевых работ в стране и регионе, социально-экономическом развитии области и района. Президент посетит ООО "ЛидаТехмаш", где ознакомится с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия, технологическими процессами производства сельскохозяйственной техники.

Планируется, что Александр Лукашенко также посетит Ивьевский центр культуры и досуга и развернувшуюся здесь выставку ремесленников и народных мастеров.

На базе центра работают четыре самодеятельных коллектива со званием народный: хор, театр, ансамбль музыки "Чабарок", театр игры "Зеленый фургон". Здесь также проводит репетиции образцовый театральный коллектив любительского творчества Ивьевской детской школы искусств. В состав учреждения входит Центр ремесел, одним из направлений работы которого является сохранение традиционной культуры: соломоплетения, аппликации соломкой, вышивки, возрождения белорусской куклы, вытинанки, ткачества поясов. При Центре ремесел работает районный клуб мастеров народного творчества "Скарбница" и мастерская по реконструкции белорусского костюма.

Предприятие "ЛидаТехмаш" входит в состав производственного общества с ограниченной ответственностью "Техмаш". Оно специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: почвообрабатывающие машины, части почвообрабатывающих машин, уборочные машины. В этом году здесь освоили выпуск агрегата комбинированного почвообрабатывающего АКП-6, капустоуборочного комбайна МКК-2. По заказу узбекских партнеров разработан и внедрен в производство культиватор - растениепитатель хлопковый КХМ-4.

За первое полугодие на предприятии произведено продукции в фактических отпускных ценах более чем на Br7,6 млн. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность продаж составила 13,5%. При этом экспорт продукции превысил Br3 млн. Она поставляется в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Узбекистан, Таджикистан. На предприятии работают около 130 человек, средняя зарплата за месяц составляет Br1024. -0-