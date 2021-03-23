Лукашенко посещает кожевенный завод в Гатово

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня ОАО "Минское производственное кожевенное объединение", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о состоянии и перспективах развития кожевенной отрасли, стратегии развития ОАО "МПКО".

Александр Лукашенко ознакомится с технологическими процессами производства кожевенных товаров, с образцами производимой продукции и готовыми изделиями из нее, пообщается с представителями трудового коллектива предприятия.

Кожевенная отрасль Беларуси представлена четырьмя предприятиями. Кроме завода в Гатово под Минском, это Бобруйский кожевенный комбинат, Гродненское производственное кожевенное объединение и ООО "СКИНТЕХ". Производственные мощности всех заводов составляют 493 млн квадратных дециметров кожевенных товаров в год и позволяют переработать весь объем заготавливаемого в стране кожевенного сырья. По итогам 2020 года предприятиями произведено кожевенных товаров в натуральном выражении 372,5 млн квадратных дециметров, в том числе готовых кожтоваров - 181,3 млн квадратных дециметров, дубленого полуфабриката - 191,2 млн квадратных дециметров.

В работе предприятий отрасли сохраняются некоторые проблемные вопросы. Один из них касается качества поступающего кожевенного сырья.

Минское производственное кожевенное объединение является крупнейшим наиболее технически оснащенным кожевенным заводом в Беларуси. Здесь работают почти 500 человек, среднемесячная зарплата - более Br1 тыс.

Производственные мощности ОАО "МПКО" составляют 270 млн квадратных дециметров кожтоваров в год. Предприятие способно переработать в год не менее 700-720 тыс. штук шкур КРС или 60% от общего ежегодного объема производимого кожсырья в стране. В 2016 году завершен основной этап модернизации.-0-

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