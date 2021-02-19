Лукашенко посещает Купаловский театр

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Национальный академический театр им. Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства доложат о состоянии дел и перспективах развития театра. Ожидается, что он также пообщается с актерами.
Государственное учреждение "Национальный академический театр имени Янки Купалы" открылось 14 сентября 1920 года. В 1944 году театру присвоено имя Янки Купалы, в 1955-м - звание "академический", в 1993-м - статус "национальный".
В 2010-2013 годах здание театра находилось на реконструкции, открытие состоялось с участием главы государства 29 марта 2013 года.
Каждый новый сезон Купаловский театр открывает "Павлинкой" Янки Купалы. Эта постановка является визитной карточкой белорусской драматургии.-0-