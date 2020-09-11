Лукашенко посещает Национальную академию наук

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Национальную академию наук, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с выставкой научных и научно-технических достижений и встретится с белорусскими учеными - представителями НАН, высших учебных заведений, отраслей народного хозяйства.

Два лазера по цене трактора - Лукашенко ознакомился с выставкой НАН Глава государства на виртуальной экспозиции ознакомился как с успешно используемыми разработками белорусских ученых, так и новинками, которые скоро придут на производство.

НАН Беларуси является активным участником Государственной программы инновационного развития, по которой выполняет 17 проектов, сотрудничает в научной и научно-технической сферах с партнерами из 100 государств мира. С организациями из более чем 60 стран выполняются экспортные контракты. С 2016 года по первое полугодие нынешнего года общий объем экспорта товаров и услуг НАН, включая гранты, составил $226,1 млн.

По разработкам ученых НАН в Беларуси выпускается 242 наименования импортозамещающей продукции. За 2018-2019 годы ее произведено на сумму $943,6 млн, в том числе на экспорт - $29,7 млн, что в полтора раза больше запланированного.-0-