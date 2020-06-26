Лукашенко посещает с рабочей поездкой Солигорский район

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Солигорский район, передает корреспондент БЕЛТА.

В Солигорске глава государства встретится с активом Минской области, а затем посетит предприятие "Белкалий-Мигао".

Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района, финансово-хозяйственной деятельности "Беларуськалия", реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.

Создать в Беларуси производство нитрата калия решили еще три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией "Мигао Корпорейшн" и "Беларуськалием". Для реализации проекта создали совместное предприятие - ООО "Белкалий-Мигао". В новый завод инвестировали Br238 млн.

Нитрат калия - специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия производят по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения.

Как сообщалось, подобные встречи с активом областей Александр Лукашенко уже провел в Могилеве, Гродно и Бресте.-0-