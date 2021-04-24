Лукашенко посещает сегодня Полесский радиационно-экологический заповедник

24 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в рамках рабочей поездки по регионам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, посещает Наровлянский район, передает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшней программе - посещение наровлянского участка Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, где предусмотрены доклады о социально-экономическом развитии области и района, выполнении поручений по развитию экспериментально-хозяйственной и заповедной зон заповедника, перспективах дальнейшего развития 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС.
Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с работой местной пчелиной пасеки, посетит конеферму. Он ознакомится с образцами производимой в заповеднике продукции, организацией работ по получению нормативно-чистого меда и разведением племенных лошадей в условиях радиоактивно загрязненных территорий.
Речь также пойдет о развитии туристического потенциала в работе заповедника.
Деятельность заповедника на территории экспериментально-хозяйственной зоны осуществляется в соответствии с требованиями и ограничениями законодательства при неукоснительном соблюдении норм радиационной безопасности работниками, научном сопровождении экспериментальных разработок, контролем радиологического качества получаемой продукции.
По итогам пяти визитов главы государства (в 1996, 1998, 2001, 2009 и 2017 годах) в заповеднике, согласно его поручениям, организованы следующие направления деятельности: деревозаготовка и деревопереработка, коневодство, пчеловодство, плодоводство, питомниководство, рыболовное хозяйство, туризм, охота. В экспериментальное использование введено 700 га угодий для производства кормов и выращивания сельскохозяйственных культур.
В целях развития туризма на территории заповедника разработано 7 информационно-экологических экскурсионных маршрутов для групповых и индивидуальных посещений (6 автомобильных и 1 водный).
Кроме того, в заповеднике ведется научная работа, она играет важную роль в сохранении биоразнообразия.-0-