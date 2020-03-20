Лукашенко посетил предприятие "Адани", выпускающее медтехнику и системы безопасности

(Обновлено 12:27)

20 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил научно-производственное частное предприятие "Адани", которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв на "Адани", Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался, откуда произошло название предприятия. Ему рассказали, что ADANI - это аббревиатура ADvanced ANalytical Instruments (новые аналитические приборы). В начале своего пути (компания была создана в 1991 году) предприятие занималось разработкой ядерно-физических приборов для решения прикладных задач.

Честная конкуренция, использование отечественной продукции - Лукашенко об основных принципах работы предприятий Ключевыми принципами работы для предприятий должны быть честная конкуренция и использование в производстве отечественной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении инновационного предприятия "Адани".

"Что вы нового придумали?" - спросил Президент у основателя и гендиректора "Адани" Владимира Линева.

Бизнесмен рассказал главе государстве, какие направления осваивают на предприятии, а также о модельном ряде оборудования. По его словам, более 85% продукции идет на экспорт.

Александр Лукашенко также поинтересовался динамикой финансовых показателей. Руководитель "Адани" ответил, что цифры продолжают расти.

Глава государства ознакомился с организацией работы на предприятии, особенностями производства. Президент посетил центр исследований, лаборатории, опытное производство и сборочный участок.

"Адани" - высокотехнологичное предприятие полного инновационного цикла (разработка, производство, сервис). Оно ориентировано на разработку технологий в области цифровой визуализации медицинского рентгеновского изображения, систем рентгеновского досмотра и неразрушающего контроля.

Лукашенко поручил продолжить оснащение медучреждений страны томографами "Адани" В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны, выиграв тендер - она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей.

С 2010 года "Адани" является резидентом свободной экономической зоны "Минск". За прошедшие годы здесь создано 545 рабочих мест, вложено инвестиций на сумму $38,6 млн, в том числе в основной капитал - $25,6 млн.

"Адани" поставляет продукцию в 86 стран. Это научные аналитические приборы, медицинское рентгендиагностическое оборудование, досмотровое рентгеновское оборудование, сканеры человека в полный рост, багажные и транспортные сканеры. В прошлом году экспортировано товаров почти на $40 млн. Средняя зарплата персонала, занятого в производстве, превысила Br2,5 тыс. (по итогам 2019 года).

В СЭЗ "Минск" в 2010 году также было зарегистрировано ЗАО "Адани Технолоджис". Оно занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. Для этого здесь построен центр стратегических инноваций и технологий. В 2010-2019 годах на предприятии создано 136 рабочих мест, привлечено инвестиций в основной капитал на 10,2 млн евро.-0-

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Фото Максима Гучека