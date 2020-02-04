Лукашенко посетил Добрушский фарфоровый завод

Новости темы "Рабочие поездки Президента"
4 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки посетил Добрушский фарфоровый завод, передает корреспондент БЕЛТА.
Изначально планировалось, что глава государства побывает только на бумажной фабрике, но он решил ознакомиться и с состоянием дел на фарфоровом заводе.
Александр Лукашенко посетил главную производственную площадку, где ему рассказали о видах выпускаемой продукции и технологических процессах.-0-