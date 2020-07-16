Лукашенко посещает 103-ю Витебскую воздушно-десантную бригаду. Чем она известна?

(Обновлено 17:42)

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат об истории формирования, предназначении и боевых возможностях миротворческой роты. Президент ознакомится с ее экипировкой, вооружением и военной техникой, условиями жизни и быта военнослужащих. Затем Александру Лукашенко продемонстрируют розыгрыш боевого эпизода "Действие подвижного контрольно-пропускного пункта" и показное вождение БТР-80. После глава государства встретится с воинским коллективом бригады.

Как создавалась 103-я бригада?

103-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в Быхове Белорусской ССР 1 января 1945 года. Через полгода в Рязанской области дивизия была переформирована по штатам Воздушно-десантных войск и передислоцирована в Витебск. В 1992 году ее передали в состав Вооруженных Сил Беларуси, а 1 сентября 1995 года дивизия вошла в мобильные силы.

В 2002 году на базе 317-й и 350-й гвардейских мобильных бригад дивизии и управления мобильных сил была сформирована одна мобильная бригада нового штата - 103-я гвардейская отдельная ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени мобильная бригада имени 60-летия СССР. Ей вручили Боевое Знамя 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В феврале 2003 года 103-ю бригаду вывели из состава Сухопутных войск в состав сил специальных операций, подчиненных Генеральному штабу. В августе 2016-го она переименована в 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, а в январе 2020 года ей присвоено наименование "Витебская".

В каких боевых действиях участвовали военнослужащие 103-й бригады?

С января по март 1945 года 103-я стрелковая дивизия участвовала в освобождении Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. А в августе - октябре 1968 года ее части и подразделения оказывали интернациональную помощь в Чехословакии.

В конце 1979 года витебские военнослужащие воевали в Кабуле и Баграме. Интернациональную помощь Афганистану они оказывали до февраля 1989 года. В 1990-м, после передачи в подчинение погранвойскам КГБ СССР, дивизия участвовала в событиях на советско-иранской границе, а затем усиливала советскую границу на участках Закавказского пограничного округа и Западного пограничного округа в Молдове.-0-