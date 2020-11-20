Лукашенко посещает "Гомсельмаш"

(Обновлено 10:47)

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гомельскую область, где посещает ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о производственно-экономическом и социальном развитии Гомельской области, а также о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития "Гомсельмаша". Президенту продемонстрируют образцы продукции, изготавливаемой на предприятии, в том числе по программе импортозамещения. Кроме того, Александр Лукашенко ознакомится с производственным процессом сборки зерноуборочных комбайнов.

По данным за 10 месяцев этого года темп роста производства "Гомсельмаша" составил 131% при плане на 2020-й год 110,4%. Экспорт предприятия также уже превысил годовой план ($86 млн) и достиг $93,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился почти на 21%. Рентабельность продаж составила 6,9%.

Для дальнейшего совершенствования работы холдинг "Гомсельмаш" подготовил и реализует программу поэтапной оптимизации производственных мощностей открытых акционерных обществ "Гомсельмаш" и "Гомельский завод литья и нормалей". В течение 2021-2025 годов предполагается переразместить часть оборудования основного производства и списать морально и технически устаревшее. Так освободится участок земли площадью почти 40 га.

Холдинг "Гомсельмаш" развивается согласно стратегии до 2030 года. В настоящее время в серийном производстве и в разработке научно-технического центра комбайностроения насчитывается 27 моделей и 73 модификации зерноуборочной техники, девять моделей и 73 модификации кормоуборочной техники, а также универсальные энергетические средства, самоходные косилки. Качество производимой продукции планомерно и целенаправленно повышается из года в год.

Что касается, например, зерноуборочной техники, то в течение пяти лет планируется создать и внедрить новое поколение машин производительностью от 12 до 18 т зерна в час, вывести на рынок несколько новых более производительных моделей с роторной схемой обмолота и гибридной схемой обработки зернового вороха. Создан и запущен в производство комбайн, работающий на компримированном природном газе, не имеющий аналогов.

В настоящее время холдинг ищет финансирование для пилотной части проекта по комплексной модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей ОАО "Гомсельмаш", который предполагает техническое перевооружение ряда производств.-0-