Лукашенко посещает Гродненскую область, его ждут на "Молочном мире"

(Обновлено 10:03)

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетит молочно-товарный комплекс "Обухово" сельскохозяйственного производственного кооператива имени И.П. Сенько. Ему доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области и района, основных направлениях деятельности СПК. На МТК "Обухово" Президент также ознакомится с производственными процессами.

Александра Лукашенко ждут и на "Молочном мире". Ему доложат о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах предприятия, глава государства посетит несколько производственных участков, где ознакомится с современными технологиями переработки молока и производством сыра, и выставку местной продукции. Планируется, что Президент также встретится с трудовым коллективом предприятия.

СПК "Обухово" сформировалось на базе мелких коллективных хозяйств в 1950 году. 66 членов предприятия удостоены высоких правительственных наград, некоторые получили звание Героя Социалистического Труда. Всего в кооперативе работают свыше 600 человек.

Площадь сельскохозяйственных угодий СПК "Обухово" более 7,3 тыс. га. В хозяйстве есть цеха растениеводства, животноводства, механизации, строительства. Основными отраслями хозяйства являются земледелие и животноводство.

ОАО "Молочный мир" - это бывший Гродненский городской молочный комбинат. Он был организован в 1938 году, в ноябре 1996-го преобразован в ОАО "Гродно Молкомбинат", а в 2007-м по решению администрации СЭЗ "Гродноинвест" переименован в ОАО "Молочный мир". Более 91% акций предприятия принадлежат государству.

На "Молочном мире" трудятся более 1,9 тыс. человек. Здесь занимаются переработкой молока, производством и реализацией продуктов питания, углубленной переработкой вторичного сырья. Сырьевая зона предприятия состоит из 53 хозяйств в восьми районах области.

Выручка от продажи продукции на "Молочном мире" (с учетом всех филиалов) в прошлом году составила Br631 млн, увеличившись по сравнению с 2019 годом почти на 90%. Прибыль достигла Br61,5 млн (рост на 33,5%), рентабельность продаж - 13,8%.

Продукция "Молочного мира" поставляется в Россию, Китай, Украину, Азербайджан, Молдову, Сербию, Казахстан, ОАЭ, Грузию, Узбекистан, Вьетнам, Иорданию, Армению, Сингапур и другие страны.

В планах у предприятия на этот год - завершить модернизацию творожного цеха с объемом переработки 144 т молока в сутки и 21 т в сутки готового продукта. Проектируется также комплекс по сушке сыворотки, запланированы модернизация основного административного здания и строительство логистического комплекса на территории 5 га. Кроме того, ведутся работы в Дятловском и Щучинском филиалах.-0-