Лукашенко посещает "МАПИД", где ознакомится с системными вопросами развития жилищного строительства

(Обновлено 10:09)

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня ОАО "МАПИД", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности предприятия. Александр Лукашенко ознакомится с выставкой продукции ОАО "МАПИД", а также технологией производства сборного железобетона, образцами коттеджей, производимых организацией.

За истекший период пятилетки (2016-2019 годы) введено в эксплуатацию 16,1 млн кв.м общей площади жилья (при плане 15,5 млн кв.м), из которых 3,7 млн кв.м - жилые помещения для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построенные с государственной поддержкой.

В текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м общей площади жилья. За январь - август введено 2154,6 тыс. кв.м (или 53,9% от годового задания), что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 91,4 тыс. кв.м. В целом по итогам работы за 2020 год прогнозируется достижение установленного показателя.

Выполняется задание и по вводу в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой. За январь - август введено 592,9 тыс. кв.м, или более 60% от годового задания. В текущем году на строительство жилья с господдержкой должно быть направлено более Br983 млн кредитных ресурсов.

В рамках поручений, изложенных в директиве Президента от 4 марта 2019 года №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", начиная с 2021 года, многодетные семьи, изъявившие желание улучшить жилищные условия, будут находиться на учете нуждающихся не более года до момента включения их в состав дольщиков, организаций застройщиков, приобретения жилья на вторичном рынке. С целью реализации данного поручения на текущий год правительством установлено задание по направлению на улучшение жилищных условий 15 050 многодетных семей, а также по обеспечению жильем 10 154 таких семей.

Кроме того, в стране реализуются задания по строительству и вводу в эксплуатацию арендного жилья, индивидуальных жилых домов.

Учитывая запланированный на текущую пятилетку ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, с 2018 года строятся многоквартирные жилые дома, в которых электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В 2020 году запланировано построить 135 тыс. кв.м электродомов.

О планах по программе на 2021 год и пятилетку

Проект программы строительства жилья на предстоящую пятилетку составлен с учетом ежегодного наращивания объемов жилищного строительства. Предлагается обеспечить, начиная с 2021 года, прирост жилищного строительства по 100 тыс. кв.м ежегодно. Соответственно, в 2025 году ожидается ввод 4,5 млн. кв.м жилья. Всего за будущую пятилетку должно быть построено 21,5 млн кв.м общей площади жилья.

Аналогичный подход - при строительстве жилья с господдержкой. При задании в 2020 году около 1 млн кв.м предложен ежегодный прирост строительства такого жилья в 100 тыс. кв.м. В 2025 году запланировано возвести 1,5 млн кв.м, а всего в пятилетке - 7,5 млн кв.м.

Учитывая востребованность арендного жилья, в 2021 году его строительство увеличится до 250 тыс. кв.м, далее планируется ежегодный его прирост на 25 тыс. кв.м с доведением объемов строительства в 2025 году до 350 тыс. кв.м. Всего за пятилетку в планах возвести 1,5 млн кв.м арендного жилья.

Продолжается совершенствование нормативной базы с целью значительно увеличить площадь жилья с использованием электрической энергии для отопления, нагрева воды и приготовления пищи. В 2021 году запланирован ввод такого жилья в удвоенном размере, и далее, до 2025 года - прирост в 270 тыс. кв.м. Всего за будущую пятилетку должно быть построено 4,05 млн кв.м такого жилья.

О деятельности "МАПИД"

ОАО "МАПИД" является крупнейшей организацией строительной отрасли Беларуси, специализирующейся на возведении жилых домов в крупнопанельном исполнении из изделий собственного производства. Жилье отличается невысокой стоимостью - от $450 до $630 в эквиваленте за квадратный метр с отделкой. Это достигается благодаря высоким темпам строительно-монтажных работ (в среднем 6-10 месяцев с полным комплексом отделочных работ).

Организация имеет сложную многоуровневую структуру управления, нацеленную на обеспечение полного цикла строительства объектов - от проекта до ввода в эксплуатацию. В нее входят 17 обособленных подразделений, где работают более 6 тыс. человек, среднемесячная зарплата составляет Br1482.

В этом году "МАПИД" выполняет работы на 35 объектах. География экспортных связей общества постепенно расширяется. В этом году и на перспективу планируется реализовывать новые проекты в России, Литве, Латвии. Ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

Не так давно освоен выпуск изделий для индивидуального строительства (в этом году "МАПИД" запускает застройку площадки из них в поселке Солнечный в Минском районе) и изделий для монолитно-панельного домостроения (в работе первый объект).-0-