Лукашенко посещает "МАПИД", где ознакомится с системными вопросами развития жилищного строительства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:12 Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска Президент
10:10 "Гомельтранснефть Дружба" заменила участок нефтепровода "Мозырь - Брест" Регионы
10:07 Минская область намолотила 2 млн т зерна Регионы
10:06 Савиных: резолюция Европарламента - яркий пример категоричности и политического высокомерия Политика
10:04 В Петриковском районе горел гараж на мехдворе Происшествия
10:01 Бесправник, совершивший ДТП с гибелью, ехал по Витебску со скоростью почти 115 км/ч Происшествия
09:52 Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил рекорд Сергея Бубки в прыжках с шестом Спорт
09:49 Лукашенко посещает "МАПИД", где ознакомится с системными вопросами развития жилищного строительства Президент
09:44 В Дзержинском районе столкнулись два грузовика - есть пострадавший Происшествия
09:37 Прокуратура приняла комплекс мер по стабилизации обстановки в Минске Регионы
09:30 Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП Общество
09:29 Энергетики за сутки восстановили электроснабжение 295 населенных пунктов Регионы
09:19 В Москве и Подмосковье из-за непогоды без света остались около 3 тыс. человек В мире
09:11 ГПК: охрана госграницы Беларуси осуществляется в усиленном варианте Общество
09:03 В борьбе с пандемией нужно перейти от строгих ограничений к поиску новых решений - ВОЗ В мире
09:00 Яркий сентябрь в Minsk World - акции, скидки и рассрочка до 100 месяцев! Общество
08:12 Областной слет объединит юных посланников мира в Шумилинском районе Регионы
07:49 Руины центрального корпуса и аркад Ружанского дворца планируют законсервировать Культура
07:36 Бесплатная ловля разрешена на одном из крупнейших озер Беларуси Регионы
07:34 Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум В мире
07:29 "Тампа" вслед за "Далласом" вышла в финал Кубка Стэнли Спорт
07:19 Коронавирус может стать сезонным - Роспотребнадзор В мире
07:12 Более 30 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
07:10 ГАИ Гомельской области проводит массированную отработку трасс М10 и Р30 Регионы
07:00 Картина дня: планы по строительству жилья, добровольцы для испытания вакцины и когда будут заморозки Общество
00:50 Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне ситуации на рынке труда В мире
00:27 В США продолжаются наводнения, вызванные ураганом "Салли" В мире
17.09.20
17.09.20 23:51 В Китае для исследования ледников и озер начали использовать летающих роботов Технологии
17.09.20 23:11 Сотням тысяч людей в Йемене грозит голод В мире
17.09.20 22:26 ФОТОФАКТ: "Неман" одержал первую победу в этом сезоне Спорт
Все новости
Все новости
Президент
18 сентября 2020, 09:49

Лукашенко посещает "МАПИД", где ознакомится с системными вопросами развития жилищного строительства

(Обновлено 10:09)

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня ОАО "МАПИД", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о системных вопросах развития жилищного строительства в Беларуси, деятельности предприятия. Александр Лукашенко ознакомится с выставкой продукции ОАО "МАПИД", а также технологией производства сборного железобетона, образцами коттеджей, производимых организацией.

За истекший период пятилетки (2016-2019 годы) введено в эксплуатацию 16,1 млн кв.м общей площади жилья (при плане 15,5 млн кв.м), из которых 3,7 млн кв.м - жилые помещения для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построенные с государственной поддержкой.

В текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м общей площади жилья. За январь - август введено 2154,6 тыс. кв.м (или 53,9% от годового задания), что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 91,4 тыс. кв.м. В целом по итогам работы за 2020 год прогнозируется достижение установленного показателя.

Выполняется задание и по вводу в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой. За январь - август введено 592,9 тыс. кв.м, или более 60% от годового задания. В текущем году на строительство жилья с господдержкой должно быть направлено более Br983 млн кредитных ресурсов.

В рамках поручений, изложенных в директиве Президента от 4 марта 2019 года №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", начиная с 2021 года, многодетные семьи, изъявившие желание улучшить жилищные условия, будут находиться на учете нуждающихся не более года до момента включения их в состав дольщиков, организаций застройщиков, приобретения жилья на вторичном рынке. С целью реализации данного поручения на текущий год правительством установлено задание по направлению на улучшение жилищных условий 15 050 многодетных семей, а также по обеспечению жильем 10 154 таких семей.

Кроме того, в стране реализуются задания по строительству и вводу в эксплуатацию арендного жилья, индивидуальных жилых домов.

Учитывая запланированный на текущую пятилетку ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, с 2018 года строятся многоквартирные жилые дома, в которых электрическая энергия используется для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В 2020 году запланировано построить 135 тыс. кв.м электродомов.

О планах по программе на 2021 год и пятилетку

Проект программы строительства жилья на предстоящую пятилетку составлен с учетом ежегодного наращивания объемов жилищного строительства. Предлагается обеспечить, начиная с 2021 года, прирост жилищного строительства по 100 тыс. кв.м ежегодно. Соответственно, в 2025 году ожидается ввод 4,5 млн. кв.м жилья. Всего за будущую пятилетку должно быть построено 21,5 млн кв.м общей площади жилья.

Аналогичный подход - при строительстве жилья с господдержкой. При задании в 2020 году около 1 млн кв.м предложен ежегодный прирост строительства такого жилья в 100 тыс. кв.м. В 2025 году запланировано возвести 1,5 млн кв.м, а всего в пятилетке - 7,5 млн кв.м.

Учитывая востребованность арендного жилья, в 2021 году его строительство увеличится до 250 тыс. кв.м, далее планируется ежегодный его прирост на 25 тыс. кв.м с доведением объемов строительства в 2025 году до 350 тыс. кв.м. Всего за пятилетку в планах возвести 1,5 млн кв.м арендного жилья.

Продолжается совершенствование нормативной базы с целью значительно увеличить площадь жилья с использованием электрической энергии для отопления, нагрева воды и приготовления пищи. В 2021 году запланирован ввод такого жилья в удвоенном размере, и далее, до 2025 года - прирост в 270 тыс. кв.м. Всего за будущую пятилетку должно быть построено 4,05 млн кв.м такого жилья.

О деятельности "МАПИД"

ОАО "МАПИД" является крупнейшей организацией строительной отрасли Беларуси, специализирующейся на возведении жилых домов в крупнопанельном исполнении из изделий собственного производства. Жилье отличается невысокой стоимостью - от $450 до $630 в эквиваленте за квадратный метр с отделкой. Это достигается благодаря высоким темпам строительно-монтажных работ (в среднем 6-10 месяцев с полным комплексом отделочных работ).

Организация имеет сложную многоуровневую структуру управления, нацеленную на обеспечение полного цикла строительства объектов - от проекта до ввода в эксплуатацию. В нее входят 17 обособленных подразделений, где работают более 6 тыс. человек, среднемесячная зарплата составляет Br1482.

В этом году "МАПИД" выполняет работы на 35 объектах. География экспортных связей общества постепенно расширяется. В этом году и на перспективу планируется реализовывать новые проекты в России, Литве, Латвии. Ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

Не так давно освоен выпуск изделий для индивидуального строительства (в этом году "МАПИД" запускает застройку площадки из них в поселке Солнечный в Минском районе) и изделий для монолитно-панельного домостроения (в работе первый объект).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Александр Лукашенко Лукашенко рассказал, что ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства
Александр Лукашенко Лукашенко: я не агрессор, я очень мирный человек
Во время форума Лукашенко: Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают
Во время форума Лукашенко: мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку
Во время форума Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне
Главное
Лукашенко посещает "МАПИД", где ознакомится с системными вопросами развития жилищного строительства
В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья
Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП
Яркий сентябрь в Minsk World - акции, скидки и рассрочка до 100 месяцев!
Топ-новости
Картина дня: планы по строительству жилья, добровольцы для испытания вакцины и когда будут заморозки
ГПК: охрана госграницы Беларуси осуществляется в усиленном варианте
Прокуратура приняла комплекс мер по стабилизации обстановки в Минске
Савиных: резолюция Европарламента - яркий пример категоричности и политического высокомерия
Энергетики за сутки восстановили электроснабжение 295 населенных пунктов
Вакульчик назначен уполномоченным представителем Президента в Брестской области, Сивак - в Могилевской
Богдан: у белорусов достаточно мудрости, чтобы самим решать свои проблемы
Лавров: Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную
Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля
МИД Беларуси отметил агрессивный характер резолюции Европарламента и отсутствие в ней конструктивных тезисов
Бесплатная ловля разрешена на одном из крупнейших озер Беларуси
Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах - комментарий
Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины
Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных
Руины центрального корпуса и аркад Ружанского дворца планируют законсервировать
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.