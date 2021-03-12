Лукашенко посетит Молодечненскую центральную районную больницу

12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Минскую область, где посетит Молодечненскую центральную районную больницу, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко ознакомится с организацией оказания медицинской помощи в больнице, при этом особое внимание будет уделено условиям лечения пациентов с COVID-19.

​Молодечненская центральная районная больница располагает более чем 1 тыс. коек. В ее структуру входит ряд медучреждений разного уровня, включая Радошковичскую городскую больницу, роддом, участковые больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлиническую сеть. Работают здесь около 3 тыс. человек, в том числе 508 врачей, более 1,3 тыс. медработников со средним специальным образованием.

Обслуживается в Молодечненской ЦРБ все население района, а это более 136,2 тыс. человек, из которых 25,7% - люди старше трудоспособного возраста.

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В Молодечненской ЦРБ оказывают все виды медицинской помощи, предусмотренные для районного уровня. Больница оснащена необходимым современным диагностическим и лечебно-реабилитационным оборудованием. На базе клиники завершается формирование межрайонного центра специализированной медицинской помощи для жителей Молодечненского, Вилейского, Воложинского и Мядельского районов. Введены в эксплуатацию и функционируют кабинеты магнитно-резонансной томографии, ангиографии, заканчиваются работы по вводу в эксплуатацию кабинета компьютерной томографии в больнице №1.

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​В период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией система оказания медпомощи в Молодечненском районе была изменена. Перепрофилированы в инфекционные 335 коек, или 32,5% коечного фонда. Стационарно пролечены 3,6 тыс. пациентов с инфекцией COVID-19, амбулаторно - 5,2 тыс. человек. Для оказания помощи таким больным были приобретены компьютерный томограф, два аппарата ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат и другое оборудование. Построена и введена в эксплуатацию кислородно-распределительная станция.

В настоящее время функционируют 217 инфекционных коек, в обычный режим работы перепрофилированы 118 коек. -0-