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30 октября 2019, 09:20

Лукашенко посетит РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, сообщает БЕЛТА.

Президенту доложат о развитии системы здравоохранения Беларуси, состоянии и перспективах развития РНПЦ. Планируется, что глава государства на территории РНПЦ примет участие в церемонии открытия пансионата, после чего Александр Лукашенко ознакомится с условиями размещения пациентов и сопровождающих их лиц.

Ожидается также, что Президент в деревне Лесковка Минского района осмотрит новый комплекс общежитий малосемейноно типа для медицинских работников. На этом объекте главе государства в целом доложат о выполнении поручений по строительству социальных объектов в Минской области.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова основано в 1960 году и является самым крупным в стране лечебно-диагностическим и научно-образовательным учреждением. В центре оказывается специализированная медицинская помощь пациентам из регионов Беларуси. Вместе с этим центр выполняет функцию онкологического диспансера для населения Минской области.-0-

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