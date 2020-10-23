Лукашенко посещает с рабочей поездкой Слуцкий район

(Обновлено 10:01)

23 октября, Слуцкий район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Слуцкий район Минской области, сообщает БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с ходом уборочной кампании в целом по стране и в регионе в частности. Речь пойдет в том числе про организацию уборки кукурузы.

Лукашенко о сельхозпродукции: всю зиму контроль за ценами будет серьезный Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает важность заготовки достаточных объемов собственных овощей и фруктов при сохранении для покупателей возможности выбора той или иной продукции. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район.

Президент посетит сельскохозяйственный филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и МТК "Ваньковщина", где ему доложат о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области.

Сельхозорганизации Минской области планируют построить в 2021 году 17 молочно-товарных комплексов мощностью не менее 800 голов дойного стада. Это планируется сделать по инвестиционной программе с господдержкой. Финансироваться строительство объектов будет равными долями из областного и республиканского бюджетов. Доильно-молочное оборудование и холодильники будут приобретаться на условиях лизинга через ОАО "Промагролизинг". Строительно-монтажные работы и завершение работ на объектах будут проводить сельхозорганизации за счет собственных средств.

Рядом с существующими комплексами планируется возводить новые помещения для содержания дойного стада и доильно-молочный блок. А старые помещения - реконструировать для содержания части коров и молодняка. Средства на возведение МТК планируется сэкономить, снизив затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, силосно-сенажных траншей, помещений для выращивания молодняка.

Что касается урожая кукурузы, в этом году в Беларуси увеличены площади посева, возрастет, соответственно, и производство зерна кукурузы на кормовые цели. В среднем за последние пять лет его среднегодовой объем был 865 тыс. т, а в этом году ожидается не менее 1,3 млн т зерна кукурузы.

Кроме того, благодаря реализации инвестиционных проектов по строительству кукурузокалибровочных заводов в этом году 52% посевов кукурузы в стране высеяно отечественными гибридами.-0-