21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня агрокомбинат "Дзержинский", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о завершении уборочной кампании, работе предприятия и перспективах его развития. Президент посетит несколько цехов, где ознакомится с производственными процессами. Ожидается, что Александр Лукашенко встретится с трудовым коллективом агрокомбината.

Агрокомбинат "Дзержинский" был создан в 2004 году путем реорганизации Дзержинской бройлерной птицефабрики. В состав предприятия сегодня входят птицефабрика с производственными площадками в Крупском и Минском районах, сельскохозяйственные филиалы "Пятигорье", "Правда-Агро", "Фалько-Агро", "ППР "Бройлер", "Негорельский КХП" и фирменная сеть "Фабрика здоровья", насчитывающая более 70 объектов.

На агрокомбинате выращивают мясо птицы и перерабатывают его, производят инкубационные яйца, молоко, мясо крупного рогатого скота, зерновые и зернобобовые культуры, рапс, кукурузу, комбикорма и кормовые добавки. Здесь также занимаются рыбоводством, оптовой и розничной торговлей мясом птицы и мясными продуктами.

За семь месяцев этого года темп роста валовой продукции сельского хозяйства к аналогичному периоду прошлого года на предприятии составил 104,8%. Экспорт агрокомбината "Дзержинский" за этот же период превысил $20 млн, или на 14% к соответствующему периоду прошлого года. Выручка за первое полугодие составила Br180,8 млн, что на 8,4% выше аналогичного периода 2019 года.

На агрокомбинате "Дзержинский" работает более 4 тыс. человек, средняя зарплата здесь превышает Br1130.-0-