"Образец для Беларуси". Лукашенко посетил инновационное хозяйство в Оршанском районе

(Обновлено 11:25)

30 октября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня молочно-товарный комплекс "Устенский" в Оршанском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молочно-товарный комплекс "Устенский" принадлежит производственному предприятию "Устье" Национальной академии наук. Главе государства доложили о положении дел на предприятии и перспективах.

В 2015 году Президент поручил передать отстающее производственное предприятие "Устье" Оршанского района Национальной академии наук. В советские годы хозяйство было одним из самых передовых, но со временем пришло в запустение.

Как доложил главе государства председатель президиума НАН Владимир Гусаков, сейчас хозяйство становится на ноги, самостоятельно зарабатывает деньги, показатели ежегодно растут. "Мы его приняли в очень неприглядном виде. Начали восстановление с растениеводства: выровняли и укрупнили поля, разработали новую систему севооборота, дали новейшие сорта. Получили хорошую продуктивность, и это дало возможность восстановить отрасль животноводства", - сказал он.

"То есть это образец не только для Шерстнева (губернатора Витебской области Николая Шерстнева. - Прим. БЕЛТА), но в целом для Беларуси. Многоотраслевое хозяйство, - сделал вывод Александр Лукашенко. - Вложил деньги, молодец, ничего не потерял. По-хозяйски".

Руководитель Академии наук признался: в НАН сперва переживали, что им передали на восстановление такое запущенное предприятие, но сейчас белорусские ученые уже не хотят его никому отдавать.

На строительство нового молочно-товарного комплекса ушло Br34 млн. Он вступил в строй в конце прошлого года. Помещения МТК рассчитаны на 1 тыс. дойных и 200 сухостойных коров. Для раздоя используется установка "Елочка" на шесть мест, для основного стада - "Карусель".

На белорусских фермах немало доильных залов с карусельными доильными установками, но, как заявляют на предприятии, это первая роботизированная. Она рассчитана на 40 коров. Специальный механизм автоматически подгоняет корову к доильному залу. Она заходит в свободное место для доения, компьютер помнит особенности строения вымени каждой. Оборудование делает массаж вымени, обработку, сдаивание первых струек, сортирует молоко по отдельным танкерам.

Сейчас в НАН задумываются о еще одном таком молочно-товарном комплексе, но нужна поддержка государства. "Считай и называй мне цену. Надо оптимально подходить. Если надо будет кусок земли, я подскажу", - сказал Президент руководителю НАН.

Недалеко от фермы построен инновационный комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных растений. Он тоже принадлежит предприятию "Устье". Завод может полностью обеспечивать потребности в семенах Могилевской и Витебской областей. Глава государства поручил проработать вопрос строительства подобных комплексов в других областях, чтобы закрыть и их потребности. "Нужны везде технологии, на всех этапах", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Главе государства рассказали о результатах работы по созданию сортов белорусской селекции зерновых, зернобобовых, технических и крупяных культур. Научно-практический центр НАН по земледелию достиг здесь хороших результатов, и урожаи получаются высокими. Однако в целом по стране с этим есть проблемные вопросы, заметил Президент. Не все хозяйства соблюдают технологии и систему севооборота. "Надо 10 тысяч раз повторить, а потом Субботина (вице-премьера Александра Субботина. - Прим. БЕЛТА) дернуть хорошенько, чтобы все почувствовали, что надо сейчас перепахать почву", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства ознакомился с работой МТК "Устенский" по разведению племенного красного датского скота и использованием инновационного доильного оборудования. На предприятии Президенту предложили продегустировать продукцию из молока красных датских коров. Александр Лукашенко положительно оценил ее вкус.-0-