(Обновлено 12:14)

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Минский тракторный завод, где знакомится с развитием как непосредственно этого предприятия, так и холдинга в целом, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко об МТЗ: прекрасный завод, бренд нашей страны Глава государства заявил, что главное в производстве - обеспечение высокого качества продукции. И в этом залог дальнейшего развития и благосостояния как самого завода, так и его работников.

На предприятии глава государства ознакомился с модельным рядом выпускаемой современной техники, технологическим процессом сборки тракторов, пообщался с представителями трудового коллектива. Примечательно, что именно 29 мая исполняется 74 года с даты основания Минского тракторного завода.

ОАО "МТЗ" входит в десятку мировых производителей соответствующей техники. Около 90% тракторов реализуется на экспорт. Более 15 тыс. человек работают в ОАО "МТЗ", еще 7,5 тыс. человек - на предприятиях холдинга.

С начала года выпущено более 10 тыс. тракторов (рост к уровню 2019 года - 33%), объемы экспорта сохранены на уровне прошлого года и по холдингу превысили $120 млн.

Предприятием проводится системная работа по модернизации модельного ряда тракторов, направленная на повышение комфорта оператора, постановку на производство тракторов экологического стандарта Stage 5 для стран ЕС.

Среди перспективных направлений развития "МТЗ-Холдинга" - модернизация литейного производства путем создания современного комплекса мощностью 300 тыс. т в год; создание нового кузнечно-штампового производства на площадях ОАО "Минский завод шестерен"; создание совместного производства мостов с итальянской компанией на базе ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов".

ОАО "МТЗ" разработана и утверждена стратегия развития "МТЗ-Холдинга" до 2030 года. Она включает не только развитие производственных возможностей в Беларуси, но и за рубежом.-0-

Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - заметил Президент.

Лукашенко о новом составе правительства: я об этом говорил и это сделаю Глава государства пояснил, что это его обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях.