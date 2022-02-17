Лукашенко посещает учение "Союзная решимость - 2022" на полигоне под Осиповичами

(Обновлено 10:26)

17 февраля, Осиповичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко сегодня ознакомится с ходом совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На полигоне Осиповичский состоится розыгрыш тактического эпизода. В нем будут задействованы ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.

Проверка сил реагирования Союзного государства проходит в два этапа. До 9 февраля были выполнены передислокация и создание группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

Во время второго этапа проверки с 10 по 20 февраля проводится совместное учение "Союзная решимость - 2022". Во время него отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности.-0-