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Президент
10 июля 2020, 10:24

Лукашенко посещает завод "Атлант"

Фото из архива
Фото из архива

(Обновлено в 10:34)

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает ЗАО "Атлант", сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о производственной деятельности предприятия и перспективах развития, а также о реализации международного проекта "Атлант-2020". Президент ознакомится с организацией работы производственных цехов и процессом изготовления холодильников. Ожидается также встреча Александра Лукашенко с бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020" и работниками предприятия.

О своем намерении побывать на предприятии глава государства упоминал уже несколько раз, в том числе в конце января текущего года, согласовывая назначение нового директора "Атланта" Дмитрия Соколовского. "Атлант" меня давно напрягал, - сказал Александр Лукашенко. - Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с "Атлантом" надо что-то делать. Я хочу, чтобы вы понимали: "Атлант" - это государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали".

Президент отметил, что по пути во Дворец Независимости он проезжает мимо завода, и когда смотрит на предприятие, то сразу вспоминает о всех недостатках. "На "Атланте" я побуду (я бывшему директору об этом говорил), и там мы посмотрим на вашу работу", - предупредил глава государства. По его словам, он не примет разговоры о том, что предприятие не справляется с проблемами из-за большой конкуренции на рынках, ведь в таких условиях работает весь реальный сектор экономики в Беларуси. "Мы как-то конкурировали раньше, а сегодня кое-кто руки опустил, в том числе и на "Атланте", - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому думайте, как мы будем выходить из существующего положения".

Закрытое акционерное общество "Атлант" включает две производственные площадки в Минске и филиал - Барановичский станкостроительный завод, где производят и реализуют крупную бытовую технику и промышленную продукцию, более 70% которой поставляется на экспорт.

В первом полугодии 2020 года на результаты деятельности ЗАО "Атлант" существенное влияние оказывало введение в регионах продаж жестких мер карантинного характера, обусловленных коронавирусной инфекцией, что привело к снижению деловой активности. В этих условиях "Атлант" использовал имеющийся потенциал для непрерывного обеспечения производственного процесса материалами и комплектующими, а также для максимального использования возможностей по продаже продукции. Даже при остановке продаж в объектах стационарной розницы "Атлант" продолжил реализацию продукции через интернет.

Перспективы деятельности ЗАО "Атлант" определены в стратегии развития предприятия на 2020-2025 годы. Основная задача на этот период - повышение эффективности деятельности, увеличение объема производства и экспорта почти на четверть в сравнении с текущим уровнем. Планируется, что экспорт достигнет $235 млн, а рентабельность продаж - 7%.

Ежегодно в связи с сезонным увеличением спроса на продукцию "Атлант" в летний период возникает необходимость в значительном увеличении числа рабочего персонала в цехах Минского завода холодильников. Поэтому сюда уже не один год привлекаются студенческие отряды. Таким образом, в мае - августе на предприятии смогут поработать несколько сотен бойцов студотрядов - учащихся учреждений образования Минска и других регионов страны.-0-

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"В любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться", - сказал глава государства.

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