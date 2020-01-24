Лукашенко посещает завод газетной бумаги в Шклове

(Обновлено 11:07)

24 января, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о ходе реализации инвестиционного проекта "Создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов производительностью 30 тыс. т в год". Речь в том числе пойдет о социально-экономическом развитии Могилевской области и Шкловского района.

Президент также ознакомится с организацией работы производства.

Завод газетной бумаги в 2019 году произвел промышленной продукции в фактических ценах на Br75,7 млн, что на 17,7% больше по сравнению с 2018 годом. В истекшем году предприятие изготовило 53,4 тыс. т бумаги и картона (рост на 27,1%). Почти 65% стоимостного объема продукции поставляется на внешние рынки (в 2019 году - на рынки 42 стран). Основными торговыми партнерами выступают Узбекистан, Иран, Украина и Турция.

Работа завода и непосредственно реализация инвестпроекта обсуждались в декабре 2019 года на совещании у Президента. Тогда премьер-министр Сергей Румас отметил наличие сложностей по ряду проектов, что требовало принятия решений на уровне главы государства. В числе таких проектов изготовление бумаги-основы на предприятии в Шклове. Оно не вышло на контрактные параметры производства. В настоящее время линия выпускает альтернативные виды продукции. Однако это менее прибыльно по сравнению с производством бумаги-основы.

Для обеспечения возможности выпуска бумаги-основы требуемого качества необходима доработка отдельных узлов и агрегатов. Предприятие запросило для завершения реализации проекта дополнительные бюджетные средства.

По решению главы государства работу соответствующих предприятий с проблемными инвестпроектами было решено подвергнуть ревизии - начиная от вопросов наведения порядка, исполнительской дисциплины, хозяйственной деятельности и заканчивая финансовыми итогами, наличием бизнес-стратегии, вопросами повышения качества продукции, конкурентоспособности, импортозамещения. Президент тогда заявил о намерении лично посетить и проинспектировать некоторые предприятия в начале следующего года. Технологии, объемы, прибыль, рентабельность - по этим критериям в первую очередь будет оцениваться эффективность их работы. Речь о том, чтобы предприятия задействовали все возможные ресурсы для самостоятельного решения накопившихся проблем и только после этого обращались за помощью к государству.-0-