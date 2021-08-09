Лукашенко посетовал, что нет единого информпространства Союзного государства

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единого информационного пространства Союзного государства все еще не создано. Об этом глава государства Александр Лукашенко сказал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Российских журналистов я часто ставлю в пример белорусам: посмотрите, как работают. Отдельных журналистов называю, особенно РТР", - сказал Александр Лукашенко. Вместе с тем, когда Беларусь обращается к России с просьбой поддержать в СМИ, в лучшем случае на ведущих каналах можно услышать "какое-то маленькое заявление".

"Неужели россияне не должны поддержать белорусов, поддержать нашу позицию? - задал Президент резонный вопрос. - Это же элементарно. Где-то там диктор для отцепки заявление сделает - и все. А почему? О каком пространстве сегодня можно рассуждать?"

Пробиться на российские телеканалы непросто: действуют различные зоны влияния, деньги. "Дайте нам возможность сказать россиянам, какие мы", - сказал Александр Лукашенко.

"Единственное, что у нас осталось в культуре святое - "Славянский базар". Когда россияне его показали?" - покритиковал белорусский лидер позицию российских ТВ-медиа. Только за деньги трансляции идут в ночное время, не в прайм-тайм.

Канал "БелРос", от представителя которого поступил вопрос, не имеет того же влияния, что, к примеру, РТР. Но какими бы ни были просмотры, надо поддерживать его и наполнять содержанием, считает глава белорусского государства. "Если вы будете идти навстречу, мы это будем делать", - пообещал Александр Лукашенко. Он считает, что через этот ресурс, который легко раскрутить качественным контентом, можно добиваться равных условий в информационном поле. Этот канал надо использовать.

"Есть много вопросов, по которым нам надо работать. Когда против нас развернута информационная война, в этой войне нам надо быть вместе", - подчеркнул Президент Беларуси.-0-