Лукашенко посетовал, что Путин уехал в Крым и его с собой не пригласил

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что российский коллега, который в этот день находится в Севастополе, не пригласил его в Крым, передает корреспондент БЕЛТА.

Подводя итоги заседания ВГС, Александр Лукашенко отметил: он и Президент России еще найдут время для того, чтобы обсудить некоторые вопросы союзного строительства. "Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", - сказал Президент Беларуси.

Он предположил, что если не в Крым, то можно вместе посетить Санкт-Петербург - малую родину Владимира Путина, - посмотреть, что там делается.

"В свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину (вы знаете это место), и в Минск при любом удобном случае", - сказал Президент Беларуси.

"Это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть только доля шутки. Все это правда", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко признался, что ему бы хотелось посмотреть недавно установленный в Севастополе памятник. Он посвящен всем, кто в 1918-1920 годы воевал в Гражданскую войну. Мемориал установлен на берегу Карантинной бухты. "Удивительное чудо. Я, историк, этого не знал. Владимир Владимирович мне рассказал, что два брата-близнеца. Один за белую гвардию воевал, другой - за красных, - отметил Президент. - Это важный памятник. Хотелось бы посмотреть на этот памятник и знать эту историю".

Владимир Путин отметил, что он действительно в этот день участвовал в заседании ВГС находясь в Севастополе по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. "Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть. И история, конечно, очень острая", - сказал он.

Российский лидер отметил, что Президента Беларуси всегда будут рады видеть, чтобы он в том числе мог лично осмотреть этот памятник.-0-