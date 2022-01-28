Лукашенко пошутил насчет своего понимания "демократии по-белорусски"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, пошутил насчет своего понимания "демократии по-белорусски", передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к Президенту, директор Витебского филиала Международного университета "МИТСО" Александр Дединкин отметил, что патриотически настроенная общественность очень благодарна, что в 4-ю статью проекта изменений и дополнений Конституции внесены корректировки. "Если народ поддержит, она будет звучать так: демократия в Республике Беларусь основывается на идеологии белорусского государства. А как вы понимаете демократию по-белорусски?" - поинтересовался он.

"Я же "диктатор". Мне трудно понимать демократию, - заметил с юмором Александр Лукашенко. - Но это один из элементов демократии - дисциплина: смотрим в одну сторону, двигаемся в одну сторону. С разными мнениями, но определяемся, чтобы двигаться вперед. Я не вижу демократию по-белорусски так, как ее видят в свободном мире и оплоте демократии - США. Никто не выработал эти демократические стандарты, будь то на выборах или еще где-то. Нет этих единых стандартов. "Демос" - народ, "кратос" - власть. Демократия - это власть народа, и референдум - это и есть элемент этой демократии".

Президент отметил, что демократия - это прежде всего права людей: "Нас всегда учили: права и обязанности сразу. Вот твои права - на труд, здравоохранение, образование, зарплату, если ты трудишься. Кто не работает, тот не есть. Демократия - это права и свободы. В рамках закона. Имеешь права, можешь проявить себя - иди создавай предприятия, трудись. Вот и вся демократия. Она должна быть от жизни, от народа, поскольку это власть народа".-0-