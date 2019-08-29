Лукашенко после официальных мероприятий занялся уборкой арбузов на приусадебном участке

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 августа по окончании мероприятий во Дворце Независимости отправился на приусадебный участок. Традиционно в августе Президент вместе с командой собирает здесь урожай, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, в частности, убирали арбузы. Бахчевые на президентском поле успешно возделываются уже несколько лет. Глава государства не раз отмечал, что климат в Беларуси меняется и вполне позволяет выращивать в том числе нетрадиционные теплолюбивые культуры.

Хотя нынешний год на бахчевые выдался не самый урожайный - лето было несолнечное. В этот раз собрали 20 т арбузов.-0-