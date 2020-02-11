Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы - их настоящие друзья

11 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил сложности, которые испытывает Китай в том числе из-за распространения коронавируса. "Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус, - сказал Президент. - Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости".

Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остается в числе важных партнеров Китайской Народной Республики, и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить. "Китайцы должны знать, что белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной.

Николай Снопков, ранее работавший в должности замглавы Администрации Президента, 30 января был назначен послом Беларуси в Китае. Принимая данное кадровое решение, глава государства Александр Лукашенко подчеркнул, что рассчитывает на прорыв в отношениях Беларуси с Китаем. "Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и Китай открыл рынок для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы. Важен результат", - заявлял белорусский лидер во время назначения посла.

Должность заместителя главы Администрации Президента Беларуси занял Валерий Бельский, который ранее работал директором Института экономики Национальной академии наук.-0-