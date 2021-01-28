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28 января 2021, 14:45

Лукашенко посоветовал внедрить в белорусское законодательство нормы западных стран

Во время совещания
Во время совещания

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал внедрить в белорусское законодательство нормы западных стран. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что с теми "деятелями", которые нарушали закон, надо разбираться, используя правовой механизм, как это делается во всем мире. За последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм. "Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное", - сказал Президент.

По предложениям граждан ряд необходимых для этого норм уже включен депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.

"Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России?" - поинтересовался глава государства.

"И вообще, я вам советую при разработке этих норм просто взять у французов, немцев, в других странах, в России эти нормы и перенести в наше законодательство. Тогда нас никто не упрекнет. В оплоте цивилизации мы берем нормативно-правовые акты, имплементируем и адаптируем к своей стране", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому давайте учиться на примерах Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки. Только не надо стрелять в женщину, которая четыре войны прошла и защищала интересы Соединенных Штатов Америки (речь идет о застреленной при штурме Капитолия Эшли Бэббитт, ветеране американской армии, 14 лет служившей в ВВС США, участвовавшей в ряде вооруженных конфликтов на территориях разных стран. - Прим. БЕЛТА). Вот этому мы у них не должны учиться", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул важность защиты страны. "Если потеряем, как я говорил, - уже обратно к этому не вернемся. На этом будет поставлена жирная точка. И с нацией, и с нами, и с нашими детьми, внуками и так далее. И мы это сегодня должны прописать в нормативно-правовых актах и довести до людей, чтобы люди понимали", - сказал он.

По словам Президента, необходимо четко прописать ответственность и меру наказания за каждое нарушение: "Заблокировал движение на дороге (в основном это в Минске) - вот такое. Вышел незаконно на акции и начинаешь нарушать общественный порядок - мы тебя предупредим, оштрафуем. Второй раз выйдешь - сядешь. Так, как мы, в принципе, и делали".

В очередной раз глава государства обратил внимание и на ответственность родителей: "С родителей надо спросить, чьи детишки выходят. Чтобы потом нас не обвиняли, что кого-то задавили или затоптали".

"Ну и потом, давайте будем откровенны: и своих косяков у нас предостаточно, у всех, сидящих за этим столом. Поэтому, пока есть время, давайте будем работать, устранять эти косяки, чтобы люди увидели, что мы слышим даже меньшинство, ничтожное меньшинство. А те, кто руку поднял на страну и на народ, - он должен остаться без руки", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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