Лукашенко поставил основные задачи перед АПК: диктатура технологий и новые виды продукции

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию потребовал от сферы сельского хозяйства жесточайшей диктатуры технологий, производственной дисциплины и активного освоения новых видов продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первая задача для сельского хозяйства - жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. На это должны быть мобилизованы все: начиная от руководителя хозяйства, специалистов, заканчивая нашей милицией. Вторая - активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат - меняется подход. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Необходимо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что основа развития сельского хозяйства - крупнотоварное производство. "И от этого мы никуда не уйдем. Эта модель доказала свою эффективность", - отметил он и обратил внимание на то, что государственная поддержка может оказываться не только крупнотоварным производителям, но и фермерам. Президент напомнил, что при этом крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия несут огромную социальную ответственность. В свою очередь фермеры, как правило, хотят получить в пользование исключительно землю: "Дайте землю, а хозяйства не нужны... То есть не нужны сельхозпредприятия, фермы, комплексы, зерноток. И самое главное - деревни и люди не нужны!" - обратил внимание он.

"Сегодня крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия отвечают не просто за людей в той старой деревне, а занимаются модернизацией этих деревень. Мы построили агрогородки по всей стране - 1,5 тыс. - не без помощи этих хозяйств. И они брали кредиты. Они закредитованы в том числе и по тем направлениям, которые касаются государства, социальной сферы. Они строили там жилье, дороги, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. - Прим. БЕЛТА), магазины, клубы и т.д. и сегодня вносят огромный вклад в их содержание", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что нынешний глобальный агротренд - производство органических продуктов исключительного качества по зеленым технологиям. Он рассказал, что возле Логойского тракта строится специальный рынок, который будет ориентирован на продажу экологически чистых продуктов, чтобы приучить к ним население. "У нас есть закон "О производстве и обращении органической продукции". Задача правительства - разработать действенные механизмы по его реализации, потому что оборот этих продуктов (в мире. - Прим. БЕЛТА) уже превысил $100 млрд, их рентабельность выше 15%. Этот рынок будет расти, и мы ни в коем случае не должны упустить такие возможности", - подчеркнул глава государства.

Беларусь в неоправданно больших объемах импортирует те овощи и фрукты, которые могут выращивать в стране, сказал Александр Лукашенко. "Сегодня две трети импорта мы в состоянии вырастить на своей земле. В садовых хозяйствах давно пора навести порядок", - заявил Президент и подчеркнул, что там, где необходимо, следует заложить новые сады, использовать новые продуктивные сорта плодовых деревьев и кустарников.-0-