29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что на селе необходимо осуществить комплекс мероприятий и работ, которые не терпят отлагательств. "Я попросил вас и губернаторов задержаться после первого совещания и отдельных членов правительства (в этот же день глава государства провел совещание по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. - Прим. БЕЛТА.), потому что на следующей неделе у меня командировка очень важная на Ближний Восток, - сказал Александр Лукашенко. - На следующей неделе фактически меня не будет. Я хотел бы, чтобы в спокойном режиме без меня вы осуществили комплекс мероприятий и работ, которые не терпят отлагательств".

Глава государства поставил конкретные задачи в части завершения уборки урожая и осенних полевых работ, подчеркнув, что по возвращении из командировки проконтролирует результаты работ.

"Первое - завершение уборки урожая. Хочу для сведения нашего общества сообщить: у нас привыкли к тому, что урожай заканчивается, когда мы убираем зерновые колосовые в августе, - это не так. Убрать зерновые колосовые - это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать. Плюс к этому надо посеять озимые (мы их уже посеяли) и перепахать почвы - под зябь вспашка", - сказал Президент.

Вспашку под зябь он назвал самым узким местом: "Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Тем не менее мое впечатление (несмотря на то, что их немного), что расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, то здесь просто халатное отношение".

Александр Лукашенко привел пример, что лично наблюдал за работами на некоторых полях в Минской области, и после обеда в пятницу, а также в субботу и воскресенье работы на них не велись. "А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби! - заметил он. - В понедельник все вспахали. Это свидетельствует о том, что отдыхали два с половиной дня. Я понимаю: люди устали, нагрузка огромная, но завтра зима будет. Отдохнем. У крестьян было всегда так".

"Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал (к 7 ноября. - Прим. БЕЛТА). Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено (якобы все свезено, по информации). Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание на необходимость сохранить урожай картофеля. "Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей", - потребовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом. "В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию. Мы договорились", - предупредил глава государства.

Он добавил, что еще одна тема совещания - это экспорт, за что отвечает премьер-министр и вице-премьеры по своим направлениям.-0-