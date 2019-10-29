Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 29 октября 2019
Минск Переменная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:20 Сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября Общество
15:19 В Беларуси тестируют биометрическую аутентификации банковских клиентов Экономика
15:17 С начала года СК направил в суд более 2,5 тыс. уголовных дел за незаконный оборот наркотиков Общество
15:15 Минздрав обучает педагогов распознавать наркотическое опьянение Общество
15:14 В белорусском правительстве пообещали держать руку на пульсе в вопросе цен на гречку Экономика
15:13 Правительство утвердило требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах Общество
15:07 Избран новый генеральный директор МАГАТЭ В мире
14:53 Беларусь рассчитывает по итогам года экспортировать сельхозпродукции на $5,5 млрд Экономика
14:51 Страховые взносы в Беларуси в январе-сентябре выросли до Br1 млрд Экономика
14:51 Минское "Динамо" в очередной выездной серии чемпионата КХЛ сыграет с "Трактором", "Магниткой" и "Салаватом Юлаевым" Спорт
14:39 Минская региональная таможня в январе-сентябре задержала более 5,3 кг наркотиков и психотропов Происшествия
14:38 Минсвязи выпускает новогодние и рождественские марки Общество
14:29 Тягач насмерть сбил велосипедиста в Березинском районе Происшествия
14:27 Колонию для осужденных подростков преобразуют в воспитательный центр Общество
14:26 Государство оказывает колоссальную помощь многодетным семьям - Маркевич Регионы
14:17 Возобновлено разведение сил в Золотом - Сайдик Общество
14:10 Россиянин пытался нелегально провезти через Беларусь партию груш Происшествия
14:07 В "Белнефтехиме" рассказали, почему приостановился рост цен на топливо на АЗС Экономика
13:59 Белорусские спортсмены настроены порадовать болельщиков на минском этапе КМ по велоспорту на треке - Цилинская Спорт
13:53 Запрет на лов сома и сига в водоемах Беларуси будет введен 1 ноября Общество
13:53 Беларусь заинтересована участвовать в инфраструктурных проектах Бангладеш - Мясникович Экономика
13:51 Белорусские ломбарды будут работать в новом формате Общество
13:50 Астрономы опубликовали фото "космического призрака" Калейдоскоп
13:48 Караев: сотрудники наркоконтроля нацелены рубить голову гидре, а не кончики ее щупальцев Общество
13:40 Дрига: спектакли IFMC всегда отличает высокий профессиональный уровень Культура
13:17 Белорусский рубль на торгах 29 октября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:17 Беларусь и Россия разрабатывают новые программы СГ в области высоких технологий Технологии
13:15 МВД усилит интернет-разведку в борьбе с распространением наркотиков Общество
13:14 На белорусский конкурс современной хореографии IFMC-2019 поданы 33 заявки Культура
13:12 Почти 30 тыс. человек обратились в комиссии по содействию занятости в Витебской области Регионы
Все новости
Все новости
Президент
29 октября 2019, 12:58

Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ

Новости темы "Уборочная кампания"
Уборка льна завершена в Беларуси
Уборка рапса в Беларуси практически завершена

29 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сроки я определил: после празднования 7 ноября мы можем только пахать под зябь", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что на селе необходимо осуществить комплекс мероприятий и работ, которые не терпят отлагательств. "Я попросил вас и губернаторов задержаться после первого совещания и отдельных членов правительства (в этот же день глава государства провел совещание по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. - Прим. БЕЛТА.), потому что на следующей неделе у меня командировка очень важная на Ближний Восток, - сказал Александр Лукашенко. - На следующей неделе фактически меня не будет. Я хотел бы, чтобы в спокойном режиме без меня вы осуществили комплекс мероприятий и работ, которые не терпят отлагательств".

Глава государства поставил конкретные задачи в части завершения уборки урожая и осенних полевых работ, подчеркнув, что по возвращении из командировки проконтролирует результаты работ.

"Первое - завершение уборки урожая. Хочу для сведения нашего общества сообщить: у нас привыкли к тому, что урожай заканчивается, когда мы убираем зерновые колосовые в августе, - это не так. Убрать зерновые колосовые - это самое простое, что может быть в сельском хозяйстве, а потом остается огромный массив кукурузы на силос и особенно на зерно. Остаются свекла, картофель, овощи, плодовые. Это миллионы тонн, которые надо убрать с поля, перевезти в хранилища и продать. Плюс к этому надо посеять озимые (мы их уже посеяли) и перепахать почвы - под зябь вспашка", - сказал Президент.

Вспашку под зябь он назвал самым узким местом: "Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Тем не менее мое впечатление (несмотря на то, что их немного), что расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, то здесь просто халатное отношение".

Александр Лукашенко привел пример, что лично наблюдал за работами на некоторых полях в Минской области, и после обеда в пятницу, а также в субботу и воскресенье работы на них не велись. "А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби! - заметил он. - В понедельник все вспахали. Это свидетельствует о том, что отдыхали два с половиной дня. Я понимаю: люди устали, нагрузка огромная, но завтра зима будет. Отдохнем. У крестьян было всегда так".

"Я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог кто-то что-то не доделал (к 7 ноября. - Прим. БЕЛТА). Все должно быть убрано. Никакой льнотресты не должно быть на полях, все должно быть свезено (якобы все свезено, по информации). Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит, складывайте, силосуйте это зерно или в рукава запихивайте. В который раз уже об этом говорю", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание на необходимость сохранить урожай картофеля. "Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за картофелем. Заполните хранилища. И не только для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже по весне за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей", - потребовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что урожай гречихи в этом году меньше, чем в прошлом. "В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию. Мы договорились", - предупредил глава государства.

Он добавил, что еще одна тема совещания - это экспорт, за что отвечает премьер-министр и вице-премьеры по своим направлениям.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко уборочная
Новости рубрики Президент
Ситуацию переломили, но самоуспокаиваться нельзя - Лукашенко требует новых антинаркотических мер
Фото из архива Лукашенко: Беларусь и Турция стремятся к развитию всесторонних связей
Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Фото из архива Спортсмены и тренеры по гребле на байдарках и каноэ удостоены государственных наград
Фото из архива Беларусь заинтересована в расширении связей с Чехией - Лукашенко
Фото из архива Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС
Александр Лукашенко заслушивает доклад "Никакого бряцания оружием" - Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве
Главное
Ситуацию переломили, но самоуспокаиваться нельзя - Лукашенко требует новых антинаркотических мер
Лукашенко поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ
Миссия МВФ начинает работу в Беларуси
В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам
Топ-новости
МВД усилит интернет-разведку в борьбе с распространением наркотиков
В "Белнефтехиме" рассказали, почему приостановился рост цен на топливо на АЗС
Линевич: все обращения должны рассматриваться с позиции, как помочь человеку
"Гоген": последний шанс купить квартиру в комплексе, изменившем облик столицы
Белорусские ломбарды будут работать в новом формате
Скидка на абонплату новым абонентам МТС: акция на тарифах линейки "Супер"
Правительство утвердило требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах
Профсоюзные юристы 31 октября окажут бесплатную правовую помощь
Белгидромет рекомендует ускорить уборку поздних культур из-за похолодания
Колонию для осужденных подростков преобразуют в воспитательный центр
Маркевич проинспектирует дороги в Барановичах и районе
Ночные заморозки и не выше +10°С ожидается в Беларуси на этой неделе
ГАИ призывает к повышенному вниманию на дороге во время непогоды
Запрет на лов сома и сига в водоемах Беларуси будет введен 1 ноября
Конгресс по белорусскому языку соберет более 130 ученых из шести стран
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.