Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года завершить реформу в сфере образования и вывести его на новый уровень. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к ректорам вузов, Президент подчеркнул, что в следующем году сфере образования будет уделено особое внимание. "Весь будущий год до 1 сентября мы посвятим образованию. Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести. Начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов - все мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень", - поставил задачу белорусский лидер.

"И министерство (образования. - Прим. БЕЛТА), и Администрация (Президента. - Прим. БЕЛТА), и правительство должны для себя спланировать до 1 сентября будущего года снять все проблемы, которые накопились в образовании", - добавил Александр Лукашенко.

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