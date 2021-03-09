Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:38 ММЗ реализует новые проекты в производстве спецтехники Экономика
15:33 Для оздоровления столичных детей летом планируется работа 660 лагерей Регионы
15:18 Мастер стройфирмы из Новогрудка получил 3 года домашней "химии" за гибель рабочего Происшествия
15:12 Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" направит на модернизацию предприятий около Br280 млн Экономика
15:10 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае Спорт
14:56 БУТБ и ТПП Брянской области договорились о сотрудничестве Экономика
14:54 Кухарев поставил задачи новым руководителям управлений Мингорисполкома Регионы
14:51 Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска Регионы
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852 Общество
14:40 В Минске на перекрестке улиц Рафиева-Есенина временно ограничат движение Регионы
14:37 Минский зоопарк приглашает на праздничную программу "Широкая Масленица" Афиша
14:32 Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Токио отменен Спорт
14:19 В Гродно молодой человек помог задержать грабителя Происшествия
14:09 Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента Президент
14:03 Старинный обряд "Гуканне вясны" проведут под Гродно 13 марта Регионы
13:56 Более 344 тыс. детей планируют оздоровить этим летом Общество
13:55 Суперкомпьютер в Японии вывели на полную мощность Технологии
13:51 "ВКонтакте" оштрафовали за несвоевременное удаление запрещенной информации В мире
13:50 Санатории Беларуси в 2020 году вложили в развитие почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее Общество
13:49 Мошенник под видом американского военного выманил у борисовчанки более Br12 тыс. Происшествия
13:47 Белорусские десантники примут участие в батальонном учении в России Общество
13:29 КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране Общество
13:28 Доллар и евро на торгах 9 марта подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:20 ГАИ Гродненской области усилит контроль за скоростным режимом Регионы
13:13 Двух жителей Любанского района будут судить за разбой в отношении милиционера Происшествия
13:07 На МКАД грузовик врезался в стоящий автомобиль Происшествия
13:06 На дорогах Минской области за четыре дня выявлено более 2,4 тыс. правонарушений Регионы
12:58 Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Тертеля Президент
12:56 График движения поездов на участке Минск-Осиповичи изменится из-за ремонта моста Регионы
12:56 Более 40% белорусских санаториев имеют безбарьерную среду Общество
Все новости
Все новости
Президент
09 марта 2021, 14:09

Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента

Александр Лукашенко и Виктор Шейман
Александр Лукашенко и Виктор Шейман

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 9 марта принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Шейман доложил об итогах работы Управделами, подведомственных организаций и предприятий за 2020 год. Сработали хорошо, темп роста - 150,4%. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила Br2,7 млрд. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2,5 раза. Производительность труда по добавленной стоимости увеличилась почти в 2,6 раза.

Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор - темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6%. Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы.

Темп роста объемов промышленной продукции составил 104,6%.

Виктор Шейман проинформировал, что хорошо сработала и строительная отрасль. Увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов - завершенное строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский".

Что касается туристического направления, то было отмечено, что эпидемиологическая ситуация 2020 года негативно сказалась на работе - снизилась загрузка в отелях и санаториях.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии Управления делами в 2020 году сложился в размере $240,8 млн. Экспорт товаров и услуг составил почти $197 млн.

Заслушав доклад, глава государства поставил задачу по дальнейшему наращиванию производства, развитию новых направлений работы. Например, особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.

Традиционно во время встречи с управляющим делами обсуждалось и сотрудничество со странами африканского континента. Как было доложено, на сегодняшний день идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных и предприятий по транспортировке и перевозке грузов.-0-

Виктор Шейман
Виктор Шейман

Лукашенко 9 марта принял с докладом председателя КГБ Тертеля

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Иван Тертель Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Тертеля
Лукашенко: женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины
Фото bfla.eu Лукашенко поздравил Недосекова с ярким успехом на чемпионате Европы
Памятный знак в честь ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Фото из архива В Беларуси проделали колоссальную работу по преодолению последствий чернобыльской аварии - Лукашенко
Фото из архива Лукашенко: женщинам подвластны любые профессиональные, спортивные, творческие вершины
Лукашенко видит значительный потенциал в развитии сотрудничества Беларуси с Ганой
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента
Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Тертеля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Второй этап комплексной проверки войск начался в ВС Беларуси
Топ-новости
Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году увеличило объем производства на 115% по сравнению с 2019-м
В Беларуси к выходным станет теплее
Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска
Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА
Дрожжа ориентирует лесхозы на безотходное производство
На май в белорусских санаториях забронировано уже более половины мест - Болбатовский
Пресс-конференция о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 марта
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае
ММЗ реализует новые проекты в производстве спецтехники
Русый проведет 10 марта прямую телефонную линию
РЕПОРТАЖ о женщинах, которые строить и жить помогают
ФОТОФАКТ: Сотрудники Гродненского городского отдела МЧС провели учебную эвакуацию
Международная бизнес-премия "Лидер года 2021" объявила прием заявок на участие
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.