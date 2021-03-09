Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 9 марта принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Шейман доложил об итогах работы Управделами, подведомственных организаций и предприятий за 2020 год. Сработали хорошо, темп роста - 150,4%. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила Br2,7 млрд. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2,5 раза. Производительность труда по добавленной стоимости увеличилась почти в 2,6 раза.

Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор - темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6%. Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы.

Темп роста объемов промышленной продукции составил 104,6%.

Виктор Шейман проинформировал, что хорошо сработала и строительная отрасль. Увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов - завершенное строительство музея под открытым небом в Национальном парке "Припятский".

Что касается туристического направления, то было отмечено, что эпидемиологическая ситуация 2020 года негативно сказалась на работе - снизилась загрузка в отелях и санаториях.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии Управления делами в 2020 году сложился в размере $240,8 млн. Экспорт товаров и услуг составил почти $197 млн.

Заслушав доклад, глава государства поставил задачу по дальнейшему наращиванию производства, развитию новых направлений работы. Например, особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.

Традиционно во время встречи с управляющим делами обсуждалось и сотрудничество со странами африканского континента. Как было доложено, на сегодняшний день идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных и предприятий по транспортировке и перевозке грузов.-0-

Виктор Шейман

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