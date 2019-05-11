Лукашенко потребовал активнее развивать переработку вторичного сырья

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси должны перерабатывать 50-60% отходов и активнее использовать в производстве вторичное сырье. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения Студенческой деревни, передает корреспондент БЕЛТА.

В деревне главе государства продемонстрировали новую кухню и столовую, где будут питаться участники II Европейских игр. Увидев, что их предлагается кормить из одноразовой пластиковой посуды, Президент возмутился. "Хватит этого пластика. Мало того, что травим людей, так еще и засоряем природу. Наша синеокая скоро превратится в хлам. Поэтому надо заканчивать, - потребовал Александр Лукашенко. - У нас же бумаги - сколько хочешь, стекла - сколько хочешь, девать некуда. Надо производить. Пусть это будет дороже, но человек будет понимать, что лишних десять копеек заплатил, но здоров будет".

В Беларуси должны перерабатывать 50-60% отходов и активнее использовать вторичное сырье, подчеркнул Президент. "Швейцария вообще не производит новое стекло, оно из боя делается", - заметил глава государства. Он добавил, что сразу к такому результату не придешь, но двигаться в этом направлении необходимо активнее.

Александр Лукашенко поручил взять на контроль вопросы раздельного сбора отходов и их переработки, а после доложить о результатах работы в этом направлении. "Вторсырье и отходы - это серьезный вопрос. Не дай бог, захлебнемся, как в России. Россия огромная, а отходы вывозить некуда, потому что люди уже не хотят дышать гадостью", - констатировал Президент.-0-