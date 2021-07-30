Лукашенко потребовал от чиновников быстро и адекватно реагировать на обращения граждан

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул особую важность работы с обращениями граждан на современном этапе. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня мы как никогда должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой", - обратил внимание Александр Лукашенко.
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