Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы

9 апреля, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Логойский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша беда - психология. Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дворник (вице-премьер. - Прим. БЕЛТА) ходит, думает: да, точно. Вошел в положение. Надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, посмеивается: вот я напряг - мне дали. Все, дурница должна быть закончена", - подчеркнул Президент.

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