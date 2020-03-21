Лукашенко потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании во Дворце Независимости потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Валерий Павлович (председатель КГБ Валерий Вакульчик. - Прим. БЕЛТА), уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске - никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что необходимо разобраться с "негодяями, которые вбрасывают эти фейки". "Зачем они людей травят? - спросил он. - Бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?"

Глава государства рассказал, что за последние сутки в Минске провели около тысячи тестов на наличие коронавируса - все результаты были отрицательными. "Это хорошо, но расслабляться нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он поручил председателю Совета Республики Наталье Кочановой взять на особый контроль работу с основной группой риска - пожилыми людьми. "Дело не в коронавирусе: у нас других вирусов хватает", - обратил внимание Президент.

Наталья Кочанова отметила, что уже разговаривала с председателями райисполкомов, чтобы они работали с пожилыми, в том числе помогали организовать доставку продуктов на дом.

"Я еще раз подчеркиваю: дело не в этом коронавирусе. Дело вообще в нашей порядочности и дисциплине. Какая разница, от чего умер человек? Это наша расхлябанность, безобразие. От вирусных болезней нельзя умирать. Надо просто смотреть за людьми. Надо активизировать детей, чтобы они помогали старикам. Главное сейчас - защитить стариков", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, накануне ряд СМИ информировал, что в Витебске от коронавирусной инфекции умерла женщина. С опровержением этой информации выступило Министерство здравоохранения.

В Минздраве констатировали, что за последние две недели это уже четвертая "смерть" от журналистов. До этого они "похоронили" известного предпринимателя, девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле.

В связи с тем, что муж умершей дал интервью журналисту и посчитал необходимым перечислить все ее болезни, в Минздраве вынуждены подтвердить, что, действительно, эта пациентка была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта. "Из эпиданамнеза стало понятно, что женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом "пневмония", температура была в течение недели. В анамнезе - диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз "пневмония", врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам", - рассказали в пресс-службе министерства.

"На следующий день пришел отрицательный результат на коронавирус у пациентки. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе. Министерство здравоохранения приносит свои соболезнования мужу и родственникам усопшей. Это тяжелая утрата", - подчеркнули в ведомстве.-0-