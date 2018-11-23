Лукашенко потребовал решить проблему взаиморасчетов и обеспечить строителей жильем

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует решить проблему взаиморасчетов и обеспечить строителей жильем. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо в 2019 году решить проблему взаиморасчетов - и не только в строительной отрасли. Это вопрос важнейший. Напрягайте руководителей (стройпредприятий. - Прим. БЕЛТА), они создали сами эту проблему", - поручил Александр Лукашенко.

Президент особо обратил внимание на необходимость сохранить кадры в строительной отрасли - зарплата должна быть достойной, но не менее важно обеспечить жильем самих строителей. "Предприятиям пора подключаться к строительству жилья. Отдайте его специалистам, в которых вы нуждаетесь, заключив с ними договор. Через жилье мы "привязываем" работников к организациям", - сказал глава государства, отметив, что такой положительный опыт был в советские времена.

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