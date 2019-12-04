Лукашенко потребовал самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами в Минской области

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области указал на проблемы в работе с кадрами и потребовал от нового губернатора самым серьезным образом навести порядок в этой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале своего выступления Президент обозначил главную цель совещания - поставить задачи, которые требуют пристального внимания. "Я не претендую на исчерпывающий характер этих задач. Акцент будет сделан на самых острых вопросах, которые предстоит решать под руководством нового губернатора", - уточнил он.

В числе таких вопросов глава государства назвал проблемы в кадровой политике региона. Несмотря на наличие резерва из 209 человек, в области остаются 47 вакансий на должности кадрового реестра облисполкома и райисполкомов. Среди них заместители председателей райисполкомов - начальники управлений по сельскому хозяйству и продовольствию, руководящие работники комитетов экономики, по труду, занятости и социальной защите, структурных подразделений райисполкомов по архитектуре и строительству, образованию. "На какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители? И зачем вам такой резерв? Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО "Вилейский райагросервис", если должность директора не занята с 2015 года?" - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, только за этот год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых являлись первыми лицами районов. Всего за пять прошедших лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей. "Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами! Не будет людей, крепких руководителей - ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: дисциплина в выполнении поручений у местной власти, мягко говоря, хромает "А у местных органов власти она (дисциплина. - Прим. БЕЛТА), мягко говоря, хромает. В сравнении с другими государственными органами - одна из самых низких в стране. Не выполняется почти пятая часть поручений", - заявил Президент.