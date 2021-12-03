Лукашенко потребовал усилить исполнительскую дисциплину и немедленно исполнять принятые решения

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усилить исполнительскую дисциплину и немедленно исполнять принимаемые решения. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что в ситуации противостояния коллективному Западу нужно выстоять, чего бы это ни стоило. "А выстоим только тогда, когда будем едины и монолитны. Поэтому дисциплина, исполнительность должны стать во главу угла. Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято - исполняйте. Когда идет такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветоваться, в каком направлении будем действовать. Иногда решения нужно принимать мгновенно", - пояснил Президент.

Что касается должностных лиц, которые должны принимать управленческие решения, они определены в Конституции, законах, действия которых никто не отменял, обратил внимание глава государства. "Поэтому еще раз повторяю: во главу угла надо поставить исполнительскую дисциплину. И мы элементарно выстоим и, главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей. Люди хотят жить нормально, и мы должны в любой ситуации обеспечить эту нормальную жизнь", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-