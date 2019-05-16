Лукашенко потребовал увеличить продажу цемента на внешние рынки

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо повысить эффективность работы предприятий цементной отрасли и увеличить объемы реализации их продукции на внешних рынках. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, рассматривая рассматривая кадровые вопросы по согласованию руководителей ряда промышленных предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо искать направления реализации цемента. У нас его хватает. Цементники когда-то меня просили в два раза увеличить производство и модернизировать. Вложили деньги, модернизировали. Надо в этом направлении действовать, постепенно возвращать кредиты, - подчеркнул Президент. - Но для этого надо и на внешних рынках эффективно работать. Там у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная".

Как было доложено главе государства, ситуация с реализацией цемента за рубеж улучшилась. Заводы диверсифицировали экспорт, переориентировались на европейский рынок, там готовы закупать отечественную продукцию по более высоким ценам. Существенно выросли поставки в Польшу, Латвию, Украину.

Вместе с тем значительный объем реализуется на внутреннем рынке. Президент обратил внимание на необходимость расширять сферу применения цемента.

Глава государства отметил, что очень настороженно воспринимает попытки приватизировать предприятия, особенно в Гродно. "Это уже крайний случай. Надо все-таки раскрутить предприятие, чтобы оно работало. Потом если и продавать - дороже будет. Но я не хотел бы продавать эти предприятия. Это как МАЗ в данной компании (Белорусская цементная компания. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к новым руководителям, он поблагодарил их за согласие возглавить предприятия, которые находятся в непростой ситуации: "У вас такие сейчас куски, что, если вы их поднимите, просто будете знаменитыми людьми в Беларуси. Так сложилась ситуация, кроме, может быть, "Белтопгаза", где у нас более-менее положение нормальное, специалисты хорошие… А тут у нас провалы приличные".

Глава государства пообещал всяческую поддержку новым руководителям, но в то же время напомнил о недопустимости использования служебного положения в корыстных целях. "Главное, чтобы было чисто и честно с вашей стороны. Вы знаете, что я имею в виду, и где я не могу вас защитить. Не потому, что у меня власти не хватает. Это противоречит моему внутреннему настроению и содержанию. Коррупция - это позор. Берут так, что стыдно порой. Главное, чтобы у вас здесь сложилось. А так вы люди опытные, толковые. Думаю, что должно получиться", - резюмировал Президент.-0-