25 июля, Ветка /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом глава государства заявил при посещении производственного цеха "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино" во время рабочей поездки в Ветковский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Президент. Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. "Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю", - подчеркнул глава государства.

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