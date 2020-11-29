Лукашенко поздравил Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом

29 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь последовательно поддерживает усилия палестинцев и международного сообщества, направленные на восстановление палестинского национального единства", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что связи Минска и Рамаллы, основанные на принципах доверия и взаимовыгодного сотрудничества, будут углубляться на пользу двух стран.

Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу крепкого здоровья и успехов в исполнении ответственной государственной миссии, а его соотечественникам - мира, согласия и процветания.-0-