Лукашенко поздравил аграриев Гомельской области с "Дажынкамі"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Речице. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Речица принимает областной праздник "Дажынкі-2019" Лучших тружеников села Гомельского региона чествовуют на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице.

Глава государства отметил, что сельскохозяйственный год близится к завершению и в Гомельской области собрали достойный урожай зерновых, овощей, картофеля. Регион занимает одно из ведущих мест по выращиванию кукурузы. Молочная продукция местных заводов является любимым и узнаваемым белорусским брендом далеко за пределами страны.

"Позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто работает на полях, элеваторах, животноводческих фермах и перерабатывающих предприятиях Гомельской области - самой большой в стране, - подчеркнул Президент. - Убежден, соблюдение технологий и ответственное отношение к делу каждого из сельчан, от механизатора до управленца, поможет нам решить важные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины и всей Беларуси".

Александр Лукашенко пожелал участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения и профессиональных успехов.-0-