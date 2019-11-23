Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с "Дажынкамі"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2019" в Сморгони. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Аграриев недаром называют солью земли. Вы избрали своей профессией тяжелый, но почетный крестьянский труд. Плодами этого труда богатеет наша Беларусь", - говорится в поздравлении.

Глава государства констатировал, что Гродненская область внесла в республиканский каравай почти 1,5 млн т зерна. Она занимает ведущие позиции в стране по большинству сельскохозяйственных показателей.

"Теплых слов благодарности заслуживают все, кто беззаветно любит родную землю и трудится на общий достойный результат: специалисты, занятые в животноводстве и растениеводстве, ученые-селекционеры, механизаторы, работники сервисных служб, транспортных и перерабатывающих предприятий", - отметил Президент.

Александр Лукашенко убежден, что агропромышленный комплекс Гродненской области способен и в дальнейшем успешно решать важные задачи, которые стоят перед регионом, передавать традиции новым поколениям тружеников села и неустанно работать во благо Беларуси и ее народа.-0-