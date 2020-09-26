Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамі"

26 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Приветствие Александра Лукашенко участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" в Витебске зачитал на церемонии награждения лучших аграриев председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В приветственном письме говорится, что аграрии Витебщины подтвердили свое мастерство, несмотря на непростые погодные условия, повысили урожайность зерновых культур, ударно потрудились на полях, и область уверенно перешагнула миллионную планку по намолоту. "Самых теплых слов благодарности заслуживают агрономы, механизаторы, работники сервисных служб, инженеры, руководители хозяйств и районов, а также те добровольцы, которые по зову сердца помогали на хлебной ниве во время жатвы, не давая пропасть ни колосу, ни зернышку. Убежден, что и в дальнейшем с соблюдением технологий трудовая дисциплина и стремление к высокому результату помогут вам не останавливаться на достигнутом и принесут новые профессиональные вершины", - отметил в приветствии Александр Лукашенко.

Президент пожелал, чтобы из года в год тяжелел колос северного региона, белорусская земля становилась богаче, а аграрии были здоровы, успешны в труде и счастливы в личной жизни.

После поздравления Владимир Андрейченко вручил председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу Благодарность Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса.-0-