Лукашенко поздравил актрису Екатерину Васильеву с юбилеем

Екатерина Васильева и Ярослав Бойко. Кадр из фильма "Анна Каренина"
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Вы принадлежите к блестящей плеяде актеров, без которых трудно представить современное искусство. Созданные вами в театре и кино образы отличаются глубиной характера, выразительностью, искренностью, внутренней силой и обаянием", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Екатерине Васильевой, чтобы ее творчество еще многие годы дарило радость и хорошее настроение преданным поклонникам, содействовало углублению культурных связей между народами Беларуси и России.-0-