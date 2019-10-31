Лукашенко поздравил Альберто Фернандеса с избранием на должность Президента Аргентины

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Альберто Фернандеса с избранием на должность Президента Аргентинской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что ваш богатый опыт и профессионализм помогут обеспечить высокий уровень экономического и политического развития Аргентины, а также расширить ее авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, между Беларусью и Аргентиной укрепляются дружественные связи. "Мы готовы к более полной реализации потенциала в торгово-экономической, политической, научно-технической, культурной и других сферах", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Альберто Фернандесу крепкого здоровья и успехов на ответственной государственной должности, а народу Аргентины - мира и процветания.-0-