Лукашенко поздравил Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира - прекрасный пример для подражания для нашей молодежи, значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсменке, ее коллегам по команде и тренерскому составу здоровья и новых спортивных достижений.-0-