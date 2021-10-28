Лукашенко поздравил Алину Горносько с триумфальным выступлением на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Алину Горносько с триумфальным выступлением на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Три медали, включая золото в упражнении с лентой, стали ярким событием на финише этого успешного для белорусской художественной гимнастики сезона", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсменке крепкого здоровья, счастья и новых больших побед для родной Беларуси. "Пусть тебе и твоим тренерам всегда сопутствует успех и в спорте, и в жизни", - отметил Александр Лукашенко.-0-