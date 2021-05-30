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30 мая 2021, 09:00

Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Фото из архива
Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. Фото из архива

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше плодотворное и многогранное архиерейское служение - яркий пример преданности избранному пути и неустанного труда, направленного на возрождение и укрепление православия. Ваши молитвы помогают людям обретать силу духа и стремиться к новым свершениям", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул: "За долгие годы созидательных дел и важных начинаний вы снискали заслуженный авторитет, стали добрым пастырем и наставником не только для мирян, но и для многих священнослужителей. Являясь настоятелем Жировичской обители, одной из жемчужин белорусской земли, вы внесли неоценимый вклад в становление этого центра православного образования, развитие государственно-церковных отношений по вопросам воспитания молодежи, благотворительной и социальной работы".

"Примите, ваше Высокопреосвященство, самые искренние пожелания крепости телесных и духовных сил, помощи Божьей в добрых делах. Пусть вашими молитвами и в дальнейшем множится духовное богатство нашей страны", - пожелал Президент.-0-

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